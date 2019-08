Hervatting opbouw Notre-Damekathedraal voor 19 augustus gepland

De hervatting van de bouwwerken aan de Notre-Damekathedraal in Parijs is voor maandag 19 augustus gepland, zodra de garantie gegeven is dat de werf "integraal beantwoordt aan de voorschriften van de arbeidsinspectie". Dit heeft de prefect van de regio Ile-de-France meegedeeld.

De werf werd op 25 juli onderbroken. De werkzaamheden zouden volgende week hervat worden, maar het onderzoek naar loodvergiftiging veroorzaakte vertraging. Uitrusting en procedures moeten nu zorgen voor "een optimale bescherming en veiligheid van het personeel op de werf", en "een strikte controle van de in- en uitgangen garanderen, zodat geen enkele vervuiling naar buiten gaat".

Zodra die garantie er is, "zal Michel Cadot, prefect van de regio Ile-de-France, prefect van Parijs, toestemming geven voor de hervatting van de werkzaamheden op de werf van de kathedraal. De werf zou dus vanaf 19 augustus hervat kunnen worden", zo wordt in de mededeling gepreciseerd.