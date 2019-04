Heropbouw Notre-Dame zal decennialang duren

De brand in de Notre-Dame in Parijs is onder controle en de brandweer is er na urenlang blussen in geslaagd om het vuur deels te doven. Dat heeft de Parijse brandweer vannacht gemeld. De spuitgasten konden echter niet verhinderen dat de vlammen een groot deel van het iconische bouwwerk in de as legden. De heropbouw zal tientallen jaren duren.

Het brandgevaar is geweken aan de Parijse Notre-Dame. "Nu dat gevaar geweken is, moeten we nagaan of de structuur zal standhouden", zei de Franse staatssecretaris Laurent Nuñez, toegevoegd aan Binnenlandse Zaken. "Om 8 uur is er een vergadering met experts en architecten om na te gaan of de structuur stabiel is."

De exacte omvang van de schade is nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat het monument er erg aan toe is. Zo is onder andere de torenspits ingestort en ging het grootste gedeelte van het dakgeraamte in vlammen op. De structuur en twee torens van het gebouw zouden echter gevrijwaard zijn.

De Franse autoriteiten gaan inmiddels uit van een accidentele oorzaak van de brand en het gerecht ondervraagt momenteel de arbeiders die sinds enkele maanden werken uitvoerden in de kathedraal.

Decennialange opbouw

President Macron beloofde rond middernacht dat de kathedraal heropgebouwd zal worden. Daarop stelde de Franse miljardair François-Henri Pinault prompt 100 miljoen euro beschikbaar voor de wederopbouw, die waarschijnlijk decennia zal duren. Dat heeft Eric Fischer, directeur van de Fondation de l'OEuvre Notre-Dame, gezegd in een interview met het Franse persagentschap AFP. De stichting waakt over het patrimonium van de kathedraal van Straatsburg.

De opbouw zal heel wat tijd vragen gezien de enorme omvang van de noodzakelijke werken, zoals het hout- en metaalwerk, de stenen structuur, de dakbedekking en de technische installaties. Fischer prijst zich gelukkig dat Frankrijk over een goed netwerk van bedrijven, gaande van bekwame ambachtslieden tot grotere gespecialiseerde firma's, beschikt, "die erg bedreven zijn in het onderhoud en het herstel van het patrimonium". Of en hoe goed de architecten en restauratiefirma's erin zullen slagen om het monumentale gebouw nauwkeurig te reconstrueren, zal afhangen van de hoeveelheid documentatie en kopieën, schat hij.