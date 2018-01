Hermien de koe is slager te slim af

Hermien de koe is iedereen te slim af. Ze ontsnapte zes weken geleden in het Nederlandse Lettele op weg naar de slager. Ze trok de wijde wereld en ontkomt sindsdien aan boeren, agenten en jagers.

Boer Herman maakte zijn vetgemeste koeien zes weken geleden klaar om naar de slager te brengen, maar dat was zonder Hermien en haar zusje gerekend. De twee koeien braken los en trokken het plaatselijke bos in.

Verdoving

Buurtbewoners verwittigden de politie omdat ze dieren op straat zagen lopen, maar de agenten konden hen niet vatten. De zus van Hermien werd kort daarop wel gevat door een boer die haar verleidde met wat vers voer en haar kon verdoven. Hermien zelf kon zelfs met verdoving ontsnappen.

Een koe is een kuddedier en ook Hermien blijft dat. ’s Nachts kruipt ze op de wei bij ander vee in de buurt. Geen enkele prikkeldraad kan haar tegenhouden. Als de boeren haar dan ontdekken, gaat ze er telkens weer vandoor.

Jager

Haar eigenaar heeft intussen via de politie een jager ingeschakeld. Die kon haar al enkele keren zien, maar wilde nog niet schieten. Dat moet heel precies gebeuren, tussen de ogen. Anders loopt ze weg en bloedt ze dood.

#HelpHermien

Nederland is ondertussen in de bres gesprongen voor Hermien. Met de hashtag #HelpHermien zamelen mensen geld in om het dier veilig onder te kunnen brengen in het enige Koeienrusthuis van Nederland. Dat verblijf kost 160 euro per maand. Hermiens eigenaar vindt die plannen prima, als de koe gevangen wordt natuurlijk.

Deze koe verdient de oude dag in rust te genieten en niet als biefstuk te eindigen #HelpHermien — Ralf (@RalfValMeer) January 25, 2018

Foto: archieffoto Photonews