Herman Van Rompuy ontkent rol als brexitbemiddelaar

Europees president emeritus Herman Van Rompuy is door de Britse premier Theresa May aangezocht om te proberen de impasse rond de brexit te doorbreken. Van Rompuy zou maandagavond in Brussel al een privédiner hebben gehad met vice-premier David Lidington. Van Rompuy zelf ontkent dat hij door de Britse premier Theresa May is aangezocht om te proberen de impasse rond de brexit te doorbreken. “Niets van aan”, zo laat hij aan Belga weten.

Volgens de Britse nieuwszender Sky News werd Van Rompuy, die van 2010 tot 2014 voorzitter van de Europese Raad was, opgemerkt toen hij kort na zeven uur aan de woning van de Britse ambassadeur arriveerde. Sky News vernam eigen zeggen dat de Belg werd uitgenodigd omdat hij beschouwd wordt als een "influencer" die mogelijk in staat is om beide partijen tot een compromis te bewegen. Aan Belga heeft Van Rompuy nu zelf laten weten dat dat niet klopt. Hij reageert kort en zegt dat hij inderdaad aanwezig was bij de ambassadeur maar voor de rest "is er niks van aan".

Op vraag van May

Het etentje kwam er naar verluidt op vraag van de premier, en had als voornaamste gespreksonderwerp de mogelijke aanpassingen aan de gewraakte Ierse backstop. Ook Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier maakte maandagavond zijn opwachting in de residentie van de Britse ambassadeur. Hij was uitgenodigd voor een apart diner met de Britse brexit-minister Stephen Barclay. Na zijn ontmoeting met Van Rompuy zou Lidington Barclay en Barnier hebben vervoegd. Barnier verklaarde na afloop dat de gesprekken "constructief" waren en dat de discussie "de komende dagen wordt verdergezet".

Geen commentaar

Downing Street gaf voorlopig geen commentaar op de meeting tussen Lidington en Van Rompuy. Er kwam wel een verklaring over het treffen tussen Barclay en Barnier. Tijdens dat gesprek werden "de volgende stappen" besproken in het proces rond de Britse uitstap uit de Europese Unie en werd bekeken of er een oplossing kon worden gevonden die zowel voor de Britten als voor de Europese Unie aanvaardbaar is, klonk het.

Bereid om oplossing te zoeken

Aan Europese zijde viel tot slot te horen dat de nieuwe gesprekken niet gezien moeten worden als nieuwe onderhandelingen. Beide partijen lijken niettemin, volgens Sky News, wel een nieuwe impuls te hebben gegeven aan de zoektocht naar een compromis. De nieuwszender ziet in het onverwachte aantreden van Van Rompuy een bewijs van de bereidheid om nieuwe wegen te verkennen.