Helikopter VS stort neer in Irak

Een Amerikaanse militaire helikopter is gisteren neergestort in het westen van Irak. Dat meldt CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Middel-Oosten. Op het moment van de crash waren er Amerikaanse militairen aan boord. Om hoeveel mensen het gaat, is niet meegedeeld.

“Reddingsteams zijn ingezet op de plek waar het toestel is neergestort”, luidt het in de mededeling. “Een onderzoek zal worden gestart om de oorzaak van het incident de achterhalen.”

De internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten voert al sinds augustus 2014 luchtaanvallen uit op terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak.