De kustwacht van de VS heeft gisteren in North-Carolina met een helikopter een man en zijn hond kunnen redden. De man en zijn hond 'Lucky' waren erin geslaagd om onderdak te zoeken op de Cape Fear River, tot ze werden gespot door bemanningen van de U.S. Coast Guard. De man was eerst op het dak van zijn bestelwagen geklommen, maar dat kwam ook bijna onder water te staan.