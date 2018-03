Helikopter crasht in New York: 5 doden

Bij het neerstorten van een helikopter boven de East River in het Amerikaanse New York zijn vijf mensen om het leven gekomen. De piloot kon zichzelf bevrijden, hij is de enige die de dodelijke crash overleefd heeft. De passagiers hadden de helikopter gecharterd voor een fotoshoot.

De helikopter crashte tussen de stadsdelen Manhattan en Queens. Volgens de brandweer waren er in totaal zes inzittenden, onder wie de piloot. Het hoofd van de brandweer, Daniel Nigro, zei dat de piloot zichzelf kon bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor observatie.

Vijf anderen moesten bevrijd worden door duikers. Twee passagiers overleden ter plaatse, de drie anderen werden nog naar het ziekenhuis gebracht en verkeerden in kritieke toestand. Enkele uren later kwam het nieuws dat ook zij overleden zijn.

Nog veel onduidelijkheid

De NTSB (National Transportation Safety Board), het agentschap van de Amerikaanse overheid dat onderzoek voert naar verkeersongelukken, onderzoekt ook de oorzaak van deze crash. Voorlopig is het nog onduidelijk wat er precies is misgegaan, en ook de nationaliteiten van de slachtoffers zijn nog niet gekend.

Mensen konden het moment van de crash op beeld vastleggen met hun smartphone. Die beelden werden op sociale media gedeeld.