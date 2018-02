Helft koppels blijft samen voor het geld

De helft van de Europese koppels blijft bij elkaar voor de centen. Dat blijkt uit een Europees onderzoek van Intrum Justitia, waarbij 24.401 Europeanen werden bevraagd over hun financiële gewoontes. Bij de Belgen lag het percentage lager: daar gaf achttien procent aan dat ze samen bleven met hun partner vanwege het geld.

De cijfers schetsen niet zo een romantisch beeld van de relaties, aangezien de financiële toestand een belangrijke factor blijkt voor koppels om samen te blijven. Meer nog: het Europees gemiddelde geeft aan dat één op de twee koppels bij elkaar blijft enkel voor de centen.

Voor België liggen de cijfers lager. Achttien procent van de ondervraagde Belgen gaf openlijk toe dat ze bij hun partner bleven voor het geld. Dat is een daling ten opzichte van 2016: toen strandde het cijfer op 21 procent. “Zowat dertig procent blijft onverschillig”, klinkt het.

Europese vergelijking

België staat met dat cijfer op het Europese gemiddelde van landen zoals Oostenrijk (twaalf procent), Ierland (veertien procent), Duitsland (veertien procent) en Nederland (dertien procent).

In Zuid-Europa blijven koppels openlijk langer bij elkaar voor de centen: in Spanje (34 procent), Frankrijk (34 procent), Griekenland (36 procent) en Hongarije (68 procent) blijven koppels volhouden.

Over de studie

Aan de studie over consumentengedrag namen 24.401 Europeanen deel uit 24 landen, waarvan 1.009 Belgische respondenten. De respondenten waren tussen 18 en 65 jaar oud. De studie werd uitgevoerd in september 2017.