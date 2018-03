Held Trèbes herdacht in Parijs

In Frankrijk werd hulde gebracht aan luitenant-kolonel van de gendarmerie Arnaud Beltrame, die bij de gijzeling in het Zuid-Franse stadje Trèbes om het leven kwam. Beltrame, die postuum de titel kreeg van kolonel, werd geëerd als een held nadat hij bij het drama in Trèbes de plaats innam van een gijzelaar.

Eerder op de dag werd in politiekantoren over het hele land al een minuut stilte gehouden ter ere van de 44-jarige gendarme "die zijn leven gaf ter bescherming van zijn medeburgers". De officiële ceremonie vond plaats aan de Invalides in Parijs, een monument en voormalig militair complex waar ook het lichaam van Napoleon is ondergebracht. President Emmanuel Macron heeft er een toespraak gehouden.

Naast diverse publieke figuren onder wie heel wat regeringsleden en de ex-presidenten Nicolas Sarkozy en François Hollande, woonden ook honderden andere mensen de plechtigheid bij. Onder de 400 genodigden bevonden zich eveneens de familieleden van de slachtoffers.

Bijna getrouwd

Beltrame zou normaal gezien in juni in het huwelijk treden met zijn partner, nadat het paar eerder al de burgerlijke plechtigheid had voltrokken. De agent had zijn transfer naar het zuiden van Frankrijk aangevraagd om dichter bij zijn vrouw te zijn.

Bij de gijzeling vielen afgelopen vrijdag vier doden. De politie schoot de dader, een 25-jarige Fransman met Marokkaanse roots, dood. De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) eiste de terreurdaad op.