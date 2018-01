'Held' aanslag 4 jaar in cel voor diefstal

De dakloze Brit die heeft toegegeven dat hij slachtoffers van de aanslag in Manchester beroofd heeft, is veroordeeld tot meer dan vier jaar gevangenisstraf. “Je was niet de held die je liet uitschijnen te zijn, je was gewoon een ordinaire dief”, zei de rechter.

De man gaf begin deze maand toe dat hij na de zelfmoordaanslag van mei vorig jaar aan de haal ging met de handtas, de portefeuille en de gsm van twee slachtoffers. Na de feiten werd hij nochtans de hemel ingeprezen voor zijn moed omdat hij net na de aanslag de slachtoffers zogezegd ter hulp was gekomen.

Bij de aanslag van 22 mei 2017 kwamen in de Manchester Arena 22 mensen om het leven. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf er op na een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande.