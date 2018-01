Heisa na foto van vastgenagelde koala

Een foto van een koala die in Australië werd vastgenageld aan een paal, gaat viraal op sociaalnetwerksite Facebook. Heel wat mensen reageren op het lugubere tafereel. De organisatie Koala Rescue Queensland plaatste de foto online en intussen werd het bericht al meer 4.300 keer gedeeld.

De koala werd door Koala Rescue teruggevonden in een natuurpark in het noordoosten van Australië. In Australische media vertelt de woordvoerder van de organisatie dat hij walgt van het tafereel. "Dit is ziek, hiervan moet ik kotsen. Ik doe deze job al tien jaar en dit heb ik nog nooit gezien", zegt Murray Chambers.

Op dit moment is niet duidelijk of het dier al dood was toen het aan de paal werd genageld. Er is een onderzoek geopend.

Koala's zijn in Australië met uitsterven bedreigd en dat is te wijten aan de klimaatverandering, maar ook aanvallen door honden, auto-ongevallen en ziektes. In meer dan 200 jaar tijd ging de populatie van tien miljoen naar amper 300.000 dieren.