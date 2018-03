Heineken schrapt "racistische" reclame

De Nederlandse brouwer Heineken heeft zijn laatste reclamespot teruggetrokken na kritiek dat het filmpje “verschrikkelijk racistisch” zou zijn. Vooral de slogan ‘Sometimes, lighter is better’ bleek een groot probleem. Onder meer de Amerikaanse artiest Chance the Rapper uitte op Twitter kritiek op de reclamespot.

In de reclamespot voor Heineken Light is een barman te zien die met een verrekijker naar een ongelukkige blanke vrouw aan het einde van de bar kijkt. Hij serveert een flesje lightbier en laat dat eerst langs een zwarte vrouw en een zwarte muzikant schuiven. Nadien belandt het flesje bij de blanke vrouw die de barman in het vizier had en verschijnt de slogan ‘Soms is light beter’.

“Vreselijk racistisch”

“Ik denk dat bedrijven opzettelijk racistische reclames opzetten om aandacht te krijgen voor hun product”, schrijft Chance the Rapper. “Maar het moet me van het hart. Deze commercial van Heineken is vreselijk racistisch.” De aanklacht van de rapper kreeg heel wat bijval op sociale media.

(Meer na de tweet)

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg — Chance The Rapper (@chancetherapper) 26 maart 2018

Oproepen tot een boycot, doet Chance the Rapper niet. “Ik merk gewoon hoe vaak het gebeurt en ik vermoed dat ze hiermee consumenten en twitteraars willen ophitsen. Ik wilde er niet over twitteren, maar dit is zo slecht dat ik niet anders kan”, legt hij uit.

Verkeerd begrepen

Eerst reageerde Heineken nog dat de slogan ‘Sometimes lighter is better’ verwijst naar het lightbier en naar niets anders. Volgens de brouwer hadden enkele mensen het zinnetje verkeerd geïnterpreteerd.

Enkele uren later besliste Heineken toch om de reclamespot terug te trekken. “We zullen dit meenemen in de ontwikkeling van onze volgende campagnes”, verklaarde de bierbrouwer.