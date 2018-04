Heineken onderzoekt misbruik promomeisjes

De Nederlandse brouwer Heineken gaat onderzoeken of er sprake is van wantoestanden bij de inzet van promotiemeisjes in Afrika. De meisjes zouden regelmatig worden lastiggevallen, zich prostitueren aan klanten of onder druk worden gezet om met leidinggevenden naar bed te gaan. Dat schrijft journalist Olivier van Beemen in zijn boek ‘Bier voor Afrika’.

Op een aandeelhoudersvergadering ging Heineken-topman Jean-François van Boxmeer in op de kritiek. Hij reageerde ook nog op andere beschuldiging in het boek, zoals dat hij zelf ooit een relatie zou gehad hebben met een promomeisje. "Dat is waar", bevestigde de Belgische CEO.

Tegelijkertijd is het een privézaak, vindt hij: een wederzijdse liefdesrelatie die niemand anders iets aangaat. Ging hij daarmee een grens over? "Ja, als je een buitenechtelijke relatie hebt, dan ga je een grens over. Maar dat is mijn leven, dat kun je niet meer weghalen", zegt de topman. Volgens Nederlandse media kreeg Van Boxmeer vervolgens luid applaus uit de zaal.

De resultaten van het onderzoek worden tegen juni verwacht. In landen waar de regels niet worden gevolgd, zal Heineken stoppen met de inzet van promotiemeisjes, klonk het.

“Racistische reclame”

Eind vorige maand kwam Heineken ook al in opspraak voor een “racistische” reclamespot. In het spotje voor light bier verschijnt de slogan ‘Sometimes, lighter is better’ nadat een flesje twee zwarte mensen passeerde om uiteindelijk bij een blanke vrouw terecht te komen. Heineken besliste dan ook om de reclamespot terug te trekken.

