Heel wat ophef na dildo in schuif

Een dildo die als ‘grap’ in de schuif van een vrouw bij de Amsterdamse brandweer werd gestoken, veroorzaakt heel wat heisa in Nederland. Bij onze noorderburen krijgt de rel zelfs de naam ‘dildo-affaire’, en volgens velen kadert dit incident heel goed in de #metoo-discussie.

In december vindt een vrouwelijke medewerkster van brandweerkazerne Willem in Amsterdam op maandagochtend een dildo in de schuif van haar bureau. Die werd daar door onbekenden achtergelaten in het weekend. “De actie is vermoedelijk als grap bedoeld, maar de medewerkster is hevig ontdaan en geëmotioneerd”, schrijft commandant Leen Schaap in een reactie.

Brandweerlui van de kazerne lachen het voorval weg. “Ach, brand is erger” of “Humor is het perfecte glijmiddel voor de geest", klink het. Zulke opmerkingen leggen volgens critici het probleem perfect bloot. Zo zou er bij de Amsterdamse brandweer een cultuur van uitsluiting en discriminatie heersen.