Hawking bijgezet naast Isaac Newton

De begrafenisplechtigheid van de Britse astrofysicus Stephen Hawking vindt plaats op 31 maart in Cambridge. De wetenschapper leefde en onderwees meer dan vijftig jaar in de universiteitsstad. Daarna worden zijn assen bijgezet in Westminster Abbey in Londen, waar Hawking zijn laatste rustplaats krijgt naast Isaac Newton.

De wetenschapper overleed op 14 maart, bij hem thuis in Cambridge. Hij werd 76 jaar. "Cambridge was de stad waar hij van hield en die ook van hem hield", aldus Hawkings kinderen.

De rouwdienst in besloten kring zal, op paaszaterdag, plaatsvinden in de kerk Great St Mary's van de universiteit. De dienst wordt "zowel inclusief als traditioneel, en zal het belang en de diversiteit van zijn leven vieren".

Receptie

Na de dienst wordt, ook in besloten kring, nog een receptie gehouden. Great St Mary's is vlak bij Gonville and Caius College, waar Hawking meer dan vijftig jaar onderzoek voerde.

Westminster Abbey

In Westminster Abbey rusten behalve koningen en koninginnen ook enkele van de allergrootste Britten. "Het is helemaal gepast dat het stoffelijk overschot van professor Hawking in de abdij begraven wordt, naarst zijn beroemde collega-wetenschappers", aldus deken John Hall in een persbericht.

De deken verwees onder meer naar Newton en Charles Darwin. Wanneer de bijzetting zal gebeuren, werd niet bekendgemaakt.

Duizenden mensen tekenden intussen al het rouwregister van de wetenschapper.