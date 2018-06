Harvey Weinstein pleit onschuldig

De voormalige Hollywoodproducer Harvey Weinstein heeft voor de rechtbank in New York onschuldig gepleit voor de aanklachten van verkrachting en seksueel geweld.

Het gaat om feiten uit 2004 en 2013 tegen twee niet nader genoemde vrouwen. De advocaat van Weinstein had eerder al gezegd dat hij onschuldig zou pleiten. Er lopen ook onderzoeken naar de voormalige filmbons in Los Angeles en Londen.

New York, Los Angeles en Londen

De autoriteiten openden een onderzoek nadat het magazine New Yorker getuigenissen van verschillende vrouwen bracht over aanranding en verkrachting door Weinstein.

De 66-jarige Weinstein reageerde bondig en kalm op de vragen van rechter James Burke. De zaal was gevuld met ongeveer honderd toeschouwers en buiten stonden tientallen journalisten.