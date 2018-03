Harry & Meghan nodigen burgers uit

De Britse prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle nodigen 2.640 burgers uit op hun huwelijk. Dat deelt Kensington Palace mee in een mededeling. Harry en Meghan zullen op 19 mei in het huwelijksbootje treden.

Prince Harry en Meghan Markle willen dat het publiek deel uitmaakt van de viering, zeggen ze in de mededeling. Onder de gasten zullen 1.200 jonge mensen de bruiloft vervoegen. Het gaat om jonge mensen die sterk leiderschap getoond hebben en de gemeenschap gediend hebben.

Leerlingen

Verder worden er tweehonderd mensen uitgenodigd van goede doelen en organisaties waar het koppel een nauwe band mee heeft. Ook honderd leerlingen van twee lokale scholen worden uitgenodigd. Verder zullen zo’n 530 personeelsleden en 610 leden van de Windsor Castle gemeenschap aanwezig zijn.

Het huwelijk vindt plaats op 19 mei om 12 uur ’s middags in de St George’s Chapel bij het kasteel van Windsor. De aartsbisschop van Canterbury zal het huwelijk voltrekken.

Koets

Om 13 uur zal het getrouwde koppel een tocht maken in een koets. Ze gaan van de kapel door Windsor dorp en terug naar het kasteel. Na de stoet volgt er een officiële receptie in de Saint George’s Hall. Later op de avond volgt er nog een privéreceptie voor hun dichtste vrienden en familie.