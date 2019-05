Harry en Meghan ouders van jongetje

Het is zover: de Britten hebben er een royal baby bij. Hertogin Meghan Markle, die net geen jaar geleden in het huwelijksbootje stapte met prins Harry, is vanochtend vroeg bevallen van haar eerste kindje. Het gaat om een jongen, meldt prins Harry. De baby is zevende in lijn voor de troonopvolging.

Meghan is vanochtend vroeg om iets voor half zes bevallen, staat er te lezen op de Instagrampagina van Harry en Meghan en de officiële Twitteraccount van de Britse koninklijke familie. “We zijn blij dat we kunnen aankondigen dat Hunne Koninklijke Hoogheden de hertog en de hertogin van Sussex hun eerste kindje mochten verwelkomen in de vroege uurtjes van 6 mei”, staat er te lezen. Het gaat om een jongetje dat 3,260 kg weegt.

Ook de rest van de koninklijke familie werd intussen ingelicht. “Ze zijn erg opgetogen met het nieuws”, klinkt het op Twitter. Meghans mama Doria Ragland is eveneens in de wolken.

Moeder en zoon stellen het goed en willen iedereen bedanken voor hun steun en opwinding tijdens deze bijzondere tijd in hun leven, klinkt het verder nog. De komende dagen zal het Britse paleis meer details vrijgeven.