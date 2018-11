Harry en Meghan gaan verhuizen

Prins Harry en zijn echtgenote Meghan zullen begin 2019 naar Windsor verhuizen met het oog op de geboorte van hun eerste kind, dat in de lente verwacht wordt, zo heeft Kensington Palace zaterdag aangekondigd.

"De hertog en de hertogin van Sussex, die zich voorbereiden op de komst van hun eerste kind, nemen in het begin van volgend jaar hun intrek in Frogmore House, op het kasteeldomein van Windsor", preciseerde het Paleis in een mededeling.

Het paar leeft sinds de verloving in 2017 in Nottingham Cottage, op het domein van Kensington Palace in Londen, dat ook de officiële residentie is van Harry's broer prins William, zijn echtgenote Kate en hun drie kinderen George, Charlotte en Louis.

Frogmore House ligt op het domein van Windsor Castle, een dertigtal kilometer ten westen van de Britse hoofdstad, waar het huwelijk van het paar op 19 mei plaatsvond.