Harry in "7de hemel" na huwelijksreis

De huwelijksreis van prins Harry en zijn Meghan zit erop. De prins, die sinds hij op 19 mei zijn jawoord gaf door het leven gaat als de hertog van Sussex, ging vanavond meteen weer aan de slag. Op Kensington Palace gaf hij een galafeest ter ere van de liefdadigheidsinstelling OnSide Youth Zones.

“Hij is net terug van zijn huwelijksreis en is nog in de zevende hemel”, zei David Price, beschermheer van OnSide Youth Zones, tegen Hello! Magazine. Volgens Price was Harry bijzonder op zijn gemak en is het duidelijk dat de prins lekker in zijn vel zit. “Hij maakte tijd voor iedereen en had een goede bui.”

Afrika?

De avond werd gepresenteerd door komiek David Walliams, die de lachers op zijn hand kreeg toen hij Harry introduceerde als pasgetrouwde man. Meghan was niet van de partij. Zij wordt zaterdag wel verwacht tijdens Trooping the Colour, de officiële viering van de verjaardag van koningin Elizabeth.

Waar Harry en Meghan hun huwelijksreis doorbrachten, is niet bekend. Er doen verhalen de ronde over een tripje naar Canada en Ierland, maar het is algemeen bekend dat Harry een zwak heeft voor Afrika. Voordat hij Meghan vorige maand eeuwige trouw beloofde nam hij haar meermaals mee naar Botswana.

