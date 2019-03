Harde brexiteers verwerpen nieuw akkoord: Zware slag voor premier May

De zogenaamde ‘doorbraak’ in de brexitonderhandelingen lijkt dan toch geen redding voor de Britse premier Theresa May te brengen. Ook na de bijkomende Europese garanties blijft het juridische risico bestaan dat de Britten voor onbepaalde tijd in de Ierse backstop en dus in een douane-unie met de Europese Unie zullen moeten blijven. Dat advies heeft de Britse Attorney General Geoffrey Cox aangekondigd in de aanloop naar een cruciale stemming vanavond. Ook de harde brexiteers binnen de Conservatieve Partij roepen op om vanavond tegen te stemmen.

In zijn advies stelt Cox dat de juridisch bindende garanties het risico verminderen dat de Britten voor onbepaalde tijd opgesloten zouden blijven in een douane-unie met de Europese Unie. De Europese toezeggingen maken het volgens hem "zeer onwaarschijnlijk" dat beide partijen het niet eens raken over een bevredigend alternatief voor de Ierse backstop.

"Maar", zo voegt Cox eraan toe, "dat is een politieke beoordeling". "Het juridische risico blijft onveranderd" in die zin dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds niet over een internationaal juridisch middel beschikt om de backstop eenzijdig op te zeggen indien beide partijen het ondanks hun goede intenties het niet eens zouden raken over een alternatief.

Tegen stemmen?

De harde brexiteers uit Mays eigen Conservatieve partij, verzameld in de ERG-groep (European Research Group) zeggen dat het juridische advies niet de test doorstaat die de Britse regering zelf heeft voorgesteld. Daarom roepen ze de parlementsleden op het akkoord vanavond niet goed te keuren. Dat wil niet per se zeggen dat ze tegen zullen stemmen, mogelijk zullen ze zich vanavond onthouden.

Zonder de steun van de invloedrijke groep van ongeveer 80 Conservatieve parlementsleden is het nu zo goed als zeker dat het akkoord vanavond verworpen zal worden. De Noord-Ierse gedoogpartij DUP, van wie May afhankelijk is voor een meerderheid, zou het eveneens niet goedkeuren. De voltallige oppositie zal tegenstemmen.

Cruciaal

May heeft elke stem nodig die ze kan vinden. Ze heeft samen met gedoogpartner DUP slechts een heel nipte meerderheid bij de 650 zetels van het Lagerhuis. Als de voltallige oppositie van Labour, de Schotse Nationale Partij en anderen tegenstemmen, net als een klein deel van haar eigen partij, sneuvelt het akkoord. Mogelijk zal de nederlaag dan wel minder groot zijn dan in januari. Toen stemden 432 parlementsleden tegen en slechts 202 voor.

Als May met minder dan 50 stemmen zou verliezen, komt er mogelijk zelfs snel een derde stemming in een poging de tegenstemmers in tussentijd toch nog te overtuigen.