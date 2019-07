Handelsgesprekken tussen VS en China abrupt beëindigd

De handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China in Shanghai zijn abrupt beëindigd. Dat bericht het financiële persagentschap Bloomberg.

De handelsteams van beide partijen poseerden in Shanghai nog voor foto's, daarna zijn de Amerikaanse handelsonderhandelaars naar de luchthaven vertrokken, sneller dan verwacht. Er werden geen verklaringen afgelegd.

De Amerikaanse delegatie met minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer had gesprekken met onder anderen de Chinese vicepremier Liu He in de grote havenstad.

De Amerikaanse president Donald Trump kwam dinsdag nog met felle kritiek op de opstelling van China in het handelsoverleg met de VS. Hij klaagde onder meer dat China zou blijven weigeren om bepaalde Amerikaanse landbouwproducten te kopen.

Eerder zei hij al dat een handelsdeal tussen Washington en Peking nog wel even kan gaan duren.