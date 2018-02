Hamster niet mee op vlucht? Doorspoelen

Een Amerikaanse studente heeft haar hamster door het toilet van de luchthaven gespoeld omdat ze het huisdier niet mee mocht nemen op het vliegtuig.

Op voorhand had de studente luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines tweemaal gebeld om te controleren of de dwerghamster mee op het vliegtuig kon. Eenmaal aangekomen op de luchthaven, werd de hamster van de 21-jarige studente toch geweigerd.

Emotioneel steundier

Hoewel studente Belen Aldecosea een doktersbriefje bij zich had waarin de hamster als “emotioneel steundier” beschreven stond, lieten de medewerkers van de luchtvaartmaatschappij haar het dier toch niet meenemen.

De studente was op weg naar huis om daar een goedaardige, maar toch heel pijnlijke tumor in haar nek te laten verwijderen. Emotionele steundieren kunnen dienen als afleiding van een medisch probleem en worden in sommige gevallen toegewezen door een dokter.

Op aanraden van een medewerker

Omdat niemand de hamster kon komen halen en er geen huurauto’s beschikbaar waren, raadde een medewerker van de luchtvaartmaatschappij haar aan de het huisdier vrij te laten of hem door het toilet te spoelen.

Aldecosea besloot uiteindelijk dat het beestje doorspoelen een humanere manier was om zijn leven te beëindigen dan hem vrij te laten en te riskeren dat hij zou aangereden worden door een auto.

Klacht met advocaat

Na de vlucht heeft Aldecosea Spirit Airlines gemaild om een klacht in te dienen, waarop ze een gratis vlucht zou aangeboden gekregen hebben. Die vlucht heeft de studente geweigerd. Ondertussen heeft ze ook een advocaat onder de arm genomen om de luchtvaartmaatschappij aan te klagen.

Spirit Airlines geeft toe dat het een fout gemaakt heeft en dat een medewerker de studente niet had mogen verzekeren dat haar emotioneel steundier mee op het vliegtuig mocht. Ze zeggen echter ook dat het niet klopt dat een medewerker Aldecosea zou verteld hebben dat ze haar hamster door het toilet moest spoelen.