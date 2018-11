Hamas vraagt onderzoek naar "Israëlisch bombardement op burgers"

Hamas roept op tot een internationaal onderzoek "naar het opzettelijk viseren van burgers en burgerlijke infrastructuur door Israël". "Dat terwijl de Israëlische bezetting alle rode lijnen overschrijdt en alle internationale conventies naast zich neerlegt", zegt Hamas, de islamistische groep die de Gazastrook controleert, in een persmededeling.

"Er zou onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek moeten komen naar de verschrikkelijke Israëlische misdaden. Hamas is bereid om alle bewijzen te leveren van de Israëlische misdaden tegen de mensheid", zegt Hamas in de mededeling. Het roept de VN op om Israël voor het Internationaal Strafhof te dagen.

Hamas zegt dat Israëlische gevechtsvliegtuigen "enkel burgerlijke doelwitten" hebben aangevallen de voorbije dagen. Sinds zondag is het geweld geëscaleerd op de Gazastrook.

Israël van zijn kant beschuldigt Hamas ervan dat het burgers gebruikt als "menselijke schild". Zo zou Hamas het hoofdkwartier van de militaire inlichtingendienst "opzettelijk naast een school hebben opgericht". Het hoofdkwartier werd met succes gebombardeerd, zegt het Israëlische leger via Twitter. "We hebben het hoofdkwartier van Hamas' militaire inlichtingendienst getroffen, als antwoord op de meer dan driehonderd raketten die terroristen in Gaza op Israël hebben afgevuurd", zegt het leger via Twitter. "Dit is waar Hamas' inlichtingenofficieren informatie verzamelden om aanvallen op Israëli's uit te voeren."