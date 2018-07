Hamas kondigt wapenstilstand met Israël aan

Nadat het conflict tussen Israël en de Palestijnen in de Gazastrook gistern dreigde te escaleren, hebben beide kampen een akkoord bereikt over een staakt-het-vuren. Dat zegt een woordvoerder van Hamas, Fawzi Barhoum. Het bestand "met de bezetter" werd bereikt met de hulp van Egypte en de Verenigde Naties, luidt het.

Hamas, de islamitische beweging die aan de macht is in de Gazastrook, kondigde afgelopen weekend na hevige gevechten al een wapenstilstand af. Dat bestand was echter geen lang leven beschoren.

Gisteren schoten Palestijnen een Israëlische soldaat dood aan de grens van de Gazastrook. Als vergelding van de dood van de militair, voerde de Israëlische luchtmacht daarna in totaal zestig luchtaanvallen uit in de enclave.

"Onder de doelwitten waren sites voor wapenproductie, een tunnelingang, een fabriek, een opslagplaats voor drones, oefenfaciliteiten en observatieposten", zegt het leger op Twitter. Ook drie bataljonhoofdkwartieren van Hamas werden geviseerd. Het ministerie van Gezondheid in de Gazastrook meldde al dat bij de Israëlische bombardementen minstens vier Palestijnen omkwamen.