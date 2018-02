Haïti trekt vergunning Oxfam (tijdelijk) in

De Haïtiaanse regering heeft voor de duur van twee maanden de vergunning ingetrokken van de Britse ngo Oxfam. Dat besluit volgt op de onthulling van seksueel wangedrag met minderjarige prostituees van Oxfam-medewerkers na de verwoestende aardbeving van 2010 in het straatarme land. Het land tilt er tevens zwaar aan dat de gerechtelijke en politionele overheden destijds niet van het wangedrag op de hoogte waren gebracht.

De bal ging twee weken geleden aan het rollen toen 'The Times' het verhaal naar buiten bracht. De Belgische directeur Roland Van Hauwermeiren kwam zelf in het oog van de storm te staan toen bekend was geraakt dat hij seksfeestjes zou georganiseerd hebben, onder meer in Haïti en Tsjaad. Aan VTM NIEUWS ontkende Van Hauwermeiren dat hij zo'n feestjes zou hebben georganiseerd.

Toch heeft de ngo heel wat imagoschade geleden. Haïti trekt de vergunning nu in en ook ons land wil een audit doen van de organisatie.

