Guy Verhofstadt over brexit: "Uitstel tot voorbij 1 juli is uitgesloten"

Guy Verhofstadt (Open Vld), de voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement, staat open voor een "korte verlenging" van het brexit-proces, maar een uitstel van het Britse vertrek tot voorbij 1 juli is "uitgesloten". Dat heeft hij woensdag herhaald tijdens een debat in het Parlement in Straatsburg.

Het debat vond plaats een dag nadat het Britse parlement het ontwerpakkoord van premier Theresa May en de EU voor een tweede keer verworpen heeft. Het ziet ernaar uit dat het Lagerhuis vanavond tegen een 'no deal'-brexit zal stemmen en zich dan morgen/donderdag over een verlenging van de artikel 50-procedure zal uitspreken - het proces dat de brexit begeleidt.

Een korte verlenging van de procedure is maar mogelijk "als de doelstelling duidelijk is", namelijk het verder in detail uitwerken van de politieke verklaring over de toekomstige relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. "Hoe gedetailleerder deze verklaring is, hoe minder waarschijnlijk de 'backstop' (voor de Ierse grenskwestie, red.) wordt. Dat is de uitweg", verklaarde Verhofstadt in Straatsburg.

Europese verkiezingen

De ex-premier is in het parlement ook de voorzitter van de brexit-stuurgroep. Dat het uitstellen van de brexit tot in juli - of nog langer - een slecht idee is, komt volgens Verhofstadt doordat een verlenging alleen tot meer onzekerheid zal leiden bij burgers en bedrijven. Bovendien zou het VK verplicht zijn Europese verkiezingen te organiseren en dat zou helemaal "onzinnig" zijn, aldus Verhofstadt.

Het nieuwe Europees Parlement wordt op 2 juli geïnstalleerd. Als het VK dan nog steeds tot de EU zou horen, zou het ook parlementsleden moeten afvaardigen. Daarvoor zouden dus Europese verkiezingen nodig zijn. Verhofstadt verwees tijdens het debat naar de in het halfrond aanwezige Britse euroscepticus Nigel Farage, die hij vanaf de volgende legislatuur liever niet meer in het parlement ziet opduiken.

"Hij is hier alleen maar om de Unie te verwoesten en zijn loon te ontvangen, dat hij vervolgens bij een offshorebedrijf kan parkeren." De Britse Conservatieven en de sociaaldemocraten van Labour moeten zich dringend verenigen en een oplossing uitwerken, riep Verhofstadt nog op.

Als Tories en Labour samenkomen, dan zal Europa klaar staan om ernstige gesprekken aan te gaan, aldus nog Verhofstadt.