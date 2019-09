Grote stormloop op biertenten Oktoberfeesten

Tienduizenden mensen hebben zaterdag vlak na opening het bierfestivalterrein bestormd van het Oktoberfest, dat aan zijn eerste dag toe is. De 186e editie van het festival in München duurt nog tot 6 oktober.

Ondanks waarschuwingen om het terrein niet op te lopen - aangekondigd via luidsprekers in het Engels, Duits en in het Beierse dialect - snelden de bezoekers door de poorten om hun zitje in de biertenten veilig te stellen. Op het eerste bier moesten ze evenwel wachten tot de officiële opening door de burgemeester van de stad Dieter Reiter op de middag. Voor de opening benadrukte Reiter het belang van een veilige en vredige "Wiesn", zoals het festival lokaal bekend staat. "Ik heb er een goed gevoel over", zei hij tijdens de voorbereidingen.

Het Oktoberfest afficheert zichzelf als het 'grootste volksfeest ter wereld', en van dat etiket is niks gelogen. Alles aan het evenement in Beieren is groot en veel. Vooral het bier vloeit er rijkelijk: in 2018 ging er ongeveer 7,5 miljoen liter door de dorstige kelen.

Het leeuwendeel van de bezoekers zijn nog altijd Duitsers. In 2018 waren er 6,3 miljoen, en slechts 19 procent van hen kwam uit het buitenland. Op het Oktoberfest wordt traditie hoog in het vaandel gevoerd. De mannen halen hun 'lederhosen' uit de kast, voor de vrouwen is dat de 'dirndl'. Bij de mannen horen daar ook 'loferl' bij, die niet-kenners zouden omschrijven als sokken maar omdat ze niet aan de voeten gedragen worden, eerder het predikaat 'kuitenwarmers' verdienen. De vrouwen dragen boven hun jurk dan weer een taillestrik. De positie verraadt iets over hun status. Is dat rechts, dan is de dame in kwestie getrouwd of verloofd. Links betekent vrijgezel, en met een strik in het midden stellen mannen zich best niet te veel vragen, want dan gaat de relatiestatus hen niets aan.