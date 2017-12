Grond kwijt door betonstop? Nu toch 100% terugbetaling

Eigenaars die hun bouwgrond verloren zien gaan door de betonstop krijgen die bouwgrond dan toch volledig terugbetaald. Dat heeft minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) bekendgemaakt. Tot nu toe was dat maar tachtig procent van de waarde. In het omgekeerde geval - als natuurgebied bouwgrond wordt - dan wordt de helft van de meerwaarde wegbelast.

Wie zijn bouwgrond of industriegrond een andere bestemming ziet krijgen, bijvoorbeeld natuur, komt voortaan in aanmerking voor een schadeloosstelling van honderd procent van de verkoopwaarde van de grond. Voorheen bedroeg deze schadeloosstelling slechts tachtig procent van de aankoopwaarde.

In de toekomst verloopt de procedure trouwens via de administratie en niet langer via de rechtbank. “Ik ben ervan overtuigd dat ingrepen in de ruimtelijke ordening pas een draagvlak bij de bevolking zullen vinden, wanneer iedereen weet dat hij of zij een correcte, eerlijke vergoeding krijgt bij ruimtelijke ingrepen”, aldus Schauvliege.

Aankopen

Wanneer de overheid plannen maakt en een onroerend goed daardoor ernstig in waarde daalt (of de leefbaarheid van een bedrijf in het gedrang komt), kan de overheid verplicht worden om het onroerend goed aan te kopen.

In zeldzamere gevallen kan een burger ook voordeel putten uit de ruimtelijke plannen van de overheid, bijvoorbeeld wanneer landbouwgrond wordt omgezet naar bouwgrond. Vandaag wordt op de meerwaarde die zo ontstaat een heffing van maximaal dertig procent toegepast. Dit systeem met verschillende tariefschalen wordt vereenvoudigd tot twee schalen van 25 procent en 50 procent (boven of onder de grens van 250.000 euro meerwaarde).