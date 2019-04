Greta Thunberg in tranen in Europees Parlement

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg kon gisteren haar tranen niet bedwingen toen ze in een twaalf minuten durende speech de milieucommissie van het Europees Parlement toesprak in Straatsburg. “Ik wil dat jullie panikeren”, stak ze van wal.

“Dat jullie in actie schieten alsof jullie huis in brand staat.” Toen ze een reeks gevolgen van de klimaatopwarming opsomde, zoals bedreigde diersoorten, erosie en luchtvervuiling, kreeg ze een krop in de keel en begon ze te huilen.

Na een bemoedigend applaus ging Greta verder: “Ik begrijp dat jullie niet naar me willen luisteren. Ik ben ten slotte maar een schoolmeisje van 16 uit Zweden. Maar je kan de wetenschap niet negeren. Of de miljoenen scholieren die spijbelen voor het klimaat. Ik smeek jullie: doe er iets aan.”

Na haar toespraak kreeg ze een staande ovatie, wat haar opnieuw tranen in de ogen bezorgde.