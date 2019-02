Greta Thunberg tegen politici: “Wij moeten jullie rotzooi opruimen”

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) heeft hard uitgehaald naar politici in de Europese instelling. "Wij zijn begonnen met jullie rotzooi op te ruimen en we zullen niet stoppen tot dat gedaan is.

In haar speech voor het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft de Zweedse klimaatactiviste de politici op hun verantwoordelijkheid gewezen. “Wij spijbelen voor het klimaat omdat we ons huiswerk hebben gemaakt”, klonk het. “Zij weten dat ze hun huiswerk niet hebben gedaan.”

Ze diende de critici van de klimaatacties dan ook stevig van antwoord. "We hebben een nieuwe manier van denken nodig. Het politieke systeem gaat over competitie. Dat moet stoppen. We moeten samenwerken en de middelen van de planeet op een eerlijke manier verdelen."

Straks stapt Greta mee in de wekelijkse klimaatmars op donderdag. Aan de zijde van Anuna De Wever en Kyra Gantois wil ze de spijbelende scholieren en studenten zo een hart onder de riem steken.