Greta Thunberg met zeilboot naar klimaatconferentie in New York vertrokken

Klimaatactiviste Greta Thunberg (16) is woensdagmiddag vanuit het Verenigd Koninkrijk met de zeilboot naar New York vertrokken. Daar zal ze een klimaatconferentie bijwonen. Greta weigert om te vliegen en daarom was de boot de enige optie om de Atlantische Oceaan over te steken.

Even voor 17 uur tweette Thunberg een foto met de boodschap dat ze vertrokken was in de haven van Plymouth. De overtocht zal in totaal een tweetal weken duren. De tiener beloofde regelmatig online verslag uit te brengen van haar reis.

Onderwaterturbines

De Malizia II waarmee Thunberg de oversteek maakt, stoot geen koolstofgassen uit. De zeilboot is uitgerust met zonnepanelen en onderwaterturbines, die de nodige elektriciteit opwekken.



Ze hoeft tijdens de reis niet op veel comfort te rekenen. Zo zijn er geen douche of toilet aan boord en zal ze gevriesdroogd voedsel moeten eten. De tiener zei zich niet druk te maken over de Spartaanse omstandigheden. “Je kan niet om veel vragen als je gratis naar de andere kant van de Atlantische Oceaan mag zeilen”, zegt ze. Ze neemt onder meer boeken en bordspelletjes mee om de tijd te doden.



Aan boord is een professioneel zeilteam aanwezig. Een van de kapiteins – de Duitse Boris Herrmann – zeilde al drie keer de wereld rond en één keer deed hij dat zelfs in één ruk. Daarnaast gaat ook de papa van Greta mee, net als een filmmaker die een documentaire draait over de oversteek.

We are on our way!

Thunberg groeide uit tot een bekende klimaatactivist door haar schoolstaking. Ze spijbelde om te demonstreren bij het Zweedse parlement. De actie kreeg in zo’n 150 landen navolging, onder meer in België.

De activiste zal na de overtocht naar Noord-Amerika ook deelnemen aan demonstraties en wil ook nog naar Canada, Mexico en Chili gaan. Ze heeft daar de tijd voor, want ze kondigde eerder aan dat ze een sabbatical neemt van een jaar om actie te kunnen voeren.