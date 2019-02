Na haar deelname aan de klimaatbetoging in Brussel is de jonge Zweedse bezielster Greta Thunberg vandaag in Parijs aangekomen om de Franse jongeren te inspireren, die tot dusver niet massaal op straat kwamen. Op een foto op de website van de krant Le Monde is ze op de Place de la République te zien, met de Belgische klimaatactivisten Anuna De Wever en Kyra Gantois aan haar zijde.