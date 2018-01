Greet De Keyser: “Kouder dan in Alaska”

De winterorkaan in de Verenigde Staten is ook stevig voelbaar in Washington. “Het is hier op dit ogenblik min vijftien graden, maar het voelt nog kouder aan”, vertelt correspondente voor VTM NIEUWS Greet De Keyser ter plaatse.

Overal in de stad is er al schade door het uitzonderlijke winterweer. “Op verschillende plaatsen zijn de hoofdleidingen van de watervoorziening gesprongen”, legt De Keyser uit. Het treinverkeer is ook heel erg minimaal en veel scholen zijn gesloten.

(Lees verder onder de video)

“Januari is altijd een heel koude maand, zeker aan de oostkust”, vertelt de correspondente voor VTM NIEUWS. Er zijn nu wel overal speciale opvangplaatsen, voor daklozen en mensen die hun huis niet verwarmd krijgen. Vannacht gaat de temperatuur nog dalen tot min twintig graden en kouder. “Het is hier nu zelfs kouder dan in Alaska.”

(Lees verder onder de video)

Het is nog niet de ergste vrieskou ooit in Washington. Vijf jaar geleden was het er ook al zo koud, maar het is wel uitzonderlijk dat het zolang zo koud blijft. “Het is dus niet historisch, maar wel behoorlijk uitzonderlijk”, zegt De Keyser.