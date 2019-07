"Gouverneur Puerto Rico stapt woensdag op" (El Nuevo Dia)

Na de massale protesten tegen zijn persoon zou de gouverneur van Puerto Rico Ricardo Rossello dan toch opstappen. Dat meldt althans de krant El Nuevo Día. Het nieuws kon nog niet worden bevestigd.

Volgens El Nuevo Día zou Ricardo Rossello al een afscheidsrede hebben opgenomen. Zijn boodschap zou woensdagmiddag plaatselijke tijd worden uitgezonden. De nieuwe regeringsleider wordt normaal gezien minister van Justitie Wanda Vázquez.

Rossello kwam in het oog van een storm terecht nadat een centrum voor onderzoeksjournalistiek half juli de inhoud van gesprekken tussen de gouverneur en elf hooggeplaatste lokale (ex-)verantwoordelijken bekendmaakte. De twaalf lieten zich in een privégroep van de berichtendienst Telegram geregeld laatdunkend uit over vrouwen en homoseksuelen en viseerden daarbij onder andere zanger Ricky Martin.

De berichten dateren van eind 2018 en begin dit jaar. Sindsdien werd er massaal geprotesteerd tegen de gouverneur en heel wat mensen kwamen op straat om zijn ontslag te eisen. De Democraat weigerde terug te treden maar kondigde wel aan dat hij zich volgend jaar niet opnieuw kandidaat zal stellen bij de verkiezingen. Dat bleek echter niet voldoende om de woede van het volk te koelen.