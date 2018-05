Google verbiedt reclame abortusreferendum

Google gaat reclame in verband met het abortusreferendum in Ierland op 25 mei verbieden. Dat heeft de internetreus gezegd. Het gaat niet alleen over reclame op de eigen platformen, zoals de zoekmachine of de videowebsite YouTube, maar alle reclame via Google AdWords, waarmee bedrijven op miljoenen websites kunnen adverteren.

"In navolging van onze recent standpunt in verband met globale verkiezingsintegreteit, hebben we beslist om alle advertenties met betrekking tot het Ierse referendum tegen te houden", zegt een Google-woordvoerder in een mededeling.

Facebook

De aankondiging komt er na een gelijkaardige beslissing op dinsdag door Facebook. De sociaalnetwerksite gaat niet alle reclame verbieden, maar zal geen buitenlandse advertenties over het referendum meer aanvaarden. Zo wil het platform inmenging van buitenaf vermijden.

Amerikaanse media hadden daarvoor al bericht dat Amerikaanse religieuze en politieke drukkingsgroepen - die gekant zijn tegen abortus - via reclame proberen om het resultaat van het Ierse referendum te beïnvloeden.

De volksraadpleging op 25 mei gaat niet over de goedkeuring van een specifieke wet, maar wel over het behoud of het schrappen van het achtste amendement van de Ierse grondwet. Dat legt vast dat een ongeboren kind evenveel recht op leven heeft als de moeder, wat abortus in principe in alle omstandigheden onwettig maakt, zelfs al is het leven van de moeder in gevaar.

Nieuwe wetgeving

Indien het Ierse volk het achtste amendement zou schrappen, zal het parlement de mogelijkheid krijgen om nieuwe wetgeving op te stellen die abortus mogelijk maakt tot de twaalfde week van de zwangerschap. Daaraan zouden dan wel strenge voorwaarden verbonden worden.