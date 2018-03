Goedkope Poolse bouwvakker verdwijnt

Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V) heeft een voorstel klaar om buitenland sociale dumping van buitenlandse werkkrachten tegen te gaan. Die moeten hetzelfde loon krijgen als iedereen in het land waar ze naartoe trekken. Al is er meteen ook kritiek. Een Poolse bouwvakker blijft wel onder de Poolse sociale zekerheid vallen, waardoor die toch nog goedkoper blijft.

"Een mijlpaal", zo bestempelde een tevreden eurocommissaris Marianne Thyssen het compromis dat de lidstaten en de Europarlementsleden vonden over het voorstel voor een aanscherping van de detacheringsregels dat ze twee jaar geleden op tafel had gelegd. "Dit zal zorgen voor eerlijkere en beter werkende arbeidsmarkten in Europa. Dit is goed nieuws voor het sociale Europa."

Strengere regels

De strengere regels moeten garanderen dat gedetacheerde werknemers voortaan vanaf de eerste dag hetzelfde verdienen als lokale werknemers. Dan gaat het niet enkel om het loon, maar bijvoorbeeld ook om een dertiende maand, compensaties voor winterweer en eventuele andere premies. De maximale detacheringsduur ligt op 12 maanden, maar bedrijven kunnen die termijn op basis van een gemotiveerde notificatie oprekken tot 18 maanden.

De richtlijn geldt voor de circa twee miljoen werknemers per jaar die door hun werkgever voor een tijdje naar een andere lidstaat worden uitgestuurd om een dienst uit te voeren. Dat is op zich een normale zaak, maar achterpoortjes in de wetgeving en gebrekkige controles werken sociale dumping in de hand. Dat leidt tot de uitbuiting van werknemers van lidstaten met lagere lonen en banenverlies in de ontvangende lidstaten.

Kritiek

Kritikasters voeren aan dat de aangescherpte detacheringsrichtlijn nog steeds slagkracht zal missen, omdat de sociale zekerheidsbijdragen ook in de toekomst in het uitzendende land betaald moeten worden. Maar dat zou volgens Thyssen niet in het belang van werkgevers of werknemers zijn. Een detachering duurt gemiddeld slechts vier maanden en de tijdelijke betaling van sociale zekerheidsbijdragen in ontvangende landen zou een bureaucratisch kluwen worden, zo voerde de Belgische eurocommissaris aan.