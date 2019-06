Gletsjers in de Himalaya smelten dubbel zo snel als eind vorige eeuw

Momenteel bestaat de Himalaya uit zo’n 600 miljard ton ijs. Maar daarvan verliezen we jaarlijks zo’n 8 miljard ton volgens een recent onderzoek van de Colombia University. Daarmee kan je meer dan drie miljoen Olympische zwembaden vullen.

Dat ijskappen en gletsjers overal ter wereld hun massa verliezen is inmiddels geweten. Maar dat het Himalayagebergte waar ook de hoogste berg ter wereld staat, steeds sneller gaat smelten, is teleurstellend nieuws.

Enkele Amerikaanse wetenschappers observeerden meer dan 650 gletsjers in de Himalaya over een uitgestrekt gebied van 2.000 kilometer en een tijdsperiode van meer dan vier decennia. Dat deden ze met behulp van spionagesatellietbeelden. Daaruit bleek dat tussen 1975 en 2000 de gletsjers in de Himalaya jaarlijks zo’n 22 centimeter ijs verloren. Maar sinds 2000 liep dat op tot zelfs het dubbele, zo’n 43 centimeter per jaar, zo staat te lezen in het vaktijdschrift Science Advances.

Het ijs smelt in de regio trouwens niet overal gelijk. Zo zijn er gebieden die zelfs vijf meter ijs per jaar verliezen. “Hoewel niet specifiek berekend in het onderzoek, hebben de gletsjers in de laatste vier decennia misschien wel een kwart van hun enorme massa verloren,” aldus onderzoeksleider Josh Maurer aan de Nederlandse wetenschappelijke nieuwssite Scientas.

Helft van Himalaya-gletsjers gesmolten in 2100?

Eerder dit jaar verscheen er overigens ook al een rapport waarin wordt voorspeld dat minimaal een derde van de Himalaya-gletsjers in 2100 gesmolten zijn. Tenminste als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad Celsius, het meest optimistische scenario van het Klimaatakkoord van Parijs. Als de opwarming uitkomt op 2 graden, zal minstens de helft van de gletsjers verdwijnen.