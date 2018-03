In de Zuid-Franse stad Trèbes bij Carcassonne is een gijzeling aan de gang in een supermarkt. De dader heeft voordien eerst het vuur geopend op enkele politieagenten. Er vielen al zeker twee doden. Volgens het Franse parket claimt de dader banden te hebben met de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). President Emmanuel Macron geeft zo meteen live en persconferentie.