Gijzeling supermarkt: dit weten we nu

In de Zuid-Franse stad Trèbes, in het arrondissement Carcassonne, heeft vanochtend een gijzeling plaatsgevonden. Vlak daarvoor opende de man het vuur op enkele politieagenten. Er zijn veel tegenstrijdige berichten, maar er zouden twee doden zijn. Dit weten we nu:

Vanochtend beschoot een man vanuit zijn wagen vier politieagenten die aan het joggen waren. De schutter loste vijf schoten. Volgens politievakbond UNSA raakte daarbij één agent gewond.

In naam van IS

De dader viel daarna binnen in de supermarkt Super U. Hij gijzelde er een twintigtal personen. Volgens bronnen dichtbij het onderzoek vielen er al zeker twee dodelijke slachtoffers, onder wie de de slager van de winkel en een oudere persoon. Zeker drie andere personen raakten gewond.

Verschillende mensen konden vluchten uit de supermarkt. Zij verklaren dat de dader zei te handelen in naam van terreurorganisatie IS. De man zou ook 'Allahu Akbar' geroepen hebben. De man had naar verluidt een handgranaat bij zich.

Gijzelaars vrijgelaten?

Volgens persbureau Reuters heeft de dader alle gijzelaars intussen vrijgelaten. Hij zou op dit moment nog met één agent aanwezig zijn in de supermarkt. Andere bronnen beweren dan weer dat de gijzeling nog volop aan de gang is.

Salah Abdeslam

Over de dader weten we op dit moment nog weinig. Het zou gaan om een Marokkaanse man van rond de dertig jaar. Hij stond wel bekend bij de veiligheidsdiensten wegens radicalisering. Volgens BFM TV eiste de dader de vrijlating van terrorist Salah Abdeslam.