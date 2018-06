In de gevangenis van Villenauxe-la-Grande in het Franse departement Aube is een gijzeling aan de gang. Dat heeft nieuwszender BFMTV gemeld.

Een gedetineerde van gemeenrecht gijzelt sinds 8.30 uur vanmorgen een cipierster. Hij bedreigt haar met een koud wapen. Het gaat dus niet om een vuurwapen, maar een mes of knuppel.

De man is veroordeeld voor diefstal en wordt niet voor radicalisering gevolgd.

Foto: Archief