Gigantische massa opnieuw op straat in Hong Kong

Honderdduizenden betogers zijn opnieuw verzameld in Hong Kong uit protest tegen de controversiële uitleveringswet aan China. De spanningen tussen de manifestanten en agenten lopen al dagen hoog op. Gisteren gaf de regering deels toe aan de druk en stelde de stemming over de wet uit.

Maar dat is niet genoeg voor de betogers, want zij willen dat de wet helemaal wordt afgevoerd. Een uur voor het begin van de betoging, puilden de metrostations uit van mensen die zich in het zwart gekleed naar het startpunt begaven.

De betoging zal dezelfde weg afleggen als de recordmanifestatie van vorige week zondag, toen een miljoen mensen op straat kwamen.

Controversieel

De geplaagde wet zou het mogelijk maken om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden. Critici waarschuwden dat de Chinese justitie niet onafhankelijk is en dient als instrument voor politieke vervolging. Ook bestaat er risico op folteringen en mishandelingen.