Gigantisch massaprotest in Barcelona

In Barcelona is een massamanifestatie van separatisten gestart. Honderdduizenden demonstranten uit de bredere regio sijpelden vanmiddag al de stad binnen.

De vele separatisten uit Catalonië die sinds woensdag op weg zijn richting Barcelona stromen sinds vanmiddag de stad binnen. In afwachting van de massamanifestatie daar werden verschillende hoofdstraten afgesloten voor het verkeer. Betogers verzamelden zich op tal van plaatsen in de stad. Na de manifestatie willen betogers een zitstaking van onbeperkte duur houden op de Gran Via, een van de drukste verkeersassen door de stad.

Vanuit vijf richtingen

De duizenden betogers vertrokken woensdag vanuit vijf verschillende steden in Catalonië richting de hoofdstad: Girona, Vic, Tarragona, Tàrrega en Berga. In totaal legde elke groep ongeveer 100 kilometer af. Onderweg sloten zich steeds meer boze Catalanen aan.