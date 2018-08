Gewonden bij betogingen extreemrechts Duitsland

Bij betogingen in de Oost-Duitse stad Chemnitz, waar extreemrechtse betogers de straat op zijn getrokken nadat een 35-jarige Duitser door migranten was doodgestoken, zijn zeker zes gewonden gevallen. Naast een betoging van extreemrechts gisteren was er ook een antifascistische tegenbetoging. Betogers van beide kanten gooiden met vuurwerk en andere voorwerpen, klinkt het. Daarbij vielen twee gewonden. Vier deelnemers aan de extreemrechtse betoging raakten gewond toen ze op weg naar huis werden aangevallen. Deelnemers spraken van een agressieve sfeer.

De eerste protesten waren zondag ontstaan, nadat een 35-jarige Duitser zaterdagavond was doodgestoken. De betoging mondde uit in aanvallen op migranten. Op video's op internet is te zien hoe migranten aangevallen en "echt achternagezeten worden". De politie werd met flessen en stenen bekogeld. Nadat de beide betogingen met enkele duizenden deelnemers gisteravond ontbonden waren, gaf een politiewoordvoerder toe dat de politie met een tekort aan manschappen kampte.

Er werd rekening gehouden met enkele honderden deelnemers, maar niet met zulke aantallen, zei hij aan persagentschap dpa. Eerder op de dag zei politievoorzitster Sonja Penzel dat er voldoende politie op de been was. De politie zei gisteravond dat een escalatie en een confrontatie van beide betogingen slechts met veel moeite verhinderd kon worden.

Waterkanon

De politie liet het waterkanon voorrijden, maar dat moest uiteindelijk niet ingezet worden. Deelnemers meldden op sociale media dat er voortdurend pogingen waren om het politiekordon te doorbreken. Ook is er sprake van betogers die zich vermomd hadden. Waarnemers verwachten dat de situatie in de stad gespannen blijft. De politie blijft ook 's nachts aanwezig. Maandag had deelstaat Saksen, na aanvallen van extreemrechtse groepen op buitenlanders in Chemnitz, een vastberaden aanpak aangekondigd. Binnenlandminister Roland Wöller (CDU) zei dat "de escalatie een nieuwe dimensie krijgt" met de gebeurtenissen. De straten zullen niet overgelaten worden aan geweldenaars en gewelddadige anarchisten. Wel zal de rechtstaat gehandhaafd worden, zei hij.

"Heksenjacht"

Regeringswoordvoerder Steffen Seibert sprak in Berlijn van een "heksenjacht op mensen met een ander voorkomen". Gisteren werden een Syriër en een Irakees aangehouden. De twee twintigers zouden bij een ruzie zaterdagnacht het slachtoffer meermaals "zonder justificeerbare reden" met een mes gestoken hebben, zei het openbaar ministerie van Chemnitz. Er is met andere woorden geen sprake van zelfverdediging. Twee andere mannen liepen zware verwondingen op.