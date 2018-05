Gewonde van crash Cuba overleden

Na de crash van een passagiersvliegtuig nabij Havana in Cuba, is één van de drie gewonden overleden in het ziekenhuis. Dat meldt het Cubaanse ministerie van Gezondheid. Daardoor stijgt de balans van de crash tot 111 doden.

Het slachtoffer dat overleed is een 23-jarige vrouw. De twee nog overblijvende gewonden zijn een 39-jarige en een 19-jarige vrouw. Beiden verkeren nog steeds in kritieke toestand.

Havana

De bijna veertig jaar oude Boeing 737-200 van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Damojh Aerolíneas, geleased door Cubana de Aviación, voerde vrijdag een binnenlandse vlucht uit van Havana naar Holguin. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer.

Aan boord zaten 107 passagiers en zes Mexicaanse crewleden. De slachtoffers zijn vooral Cubanen, maar naast de zes Mexicaanse crewleden gaat het ook om nog twee Argentijnen en twee in Cuba wonende Afrikanen.

Bekijk ook: