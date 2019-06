Gewezen UEFA-voorzitter Platini opgepakt voor corruptie

Voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini is gearresteerd. Dat melden verschillende buitenlandse media. De Fransman wordt verdacht van corruptie over de toewijzing van het WK 2022 in Qatar.

De voormalige Franse voetballer wordt op dit moment in Nanterre (Frankrijk) ondervraagd, waar het kantoor van de anticorruptie-eenheid van justitie is gevestigd. Ook Claude Gueant, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, wordt volgens onderzoekswebsite Mediapart aan de tand gevoeld.

Platini was tussen 2007 en 2015 voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA. Ook was hij jarenlang vice-voorzitter van de Wereldvoetbalbond (FIFA). Vier jaar geleden werd de 63-jarige Fransman geschorst voor acht jaar omdat hij een bedrag van 1,8 miljoen euro van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter had ontvangen. Na diverse beroepszaken werd zijn schorsing teruggebracht naar vier jaar.

Nu wordt hij verdacht van corruptie bij het toewijzen van het WK in Qatar. Het toenmalige bestuur van de FIFA wees eind 2010 het WK van 2022 toe, sindsdien deden al verschillende verhalen over omkoping en corruptie de ronde.