Geweld Gaza: baby sterft na inademen traangas, zeker 58 doden

Een Palestijnse baby van acht maanden is overleden na het inademen van traangas tijdens de rellen tussen Palestijnse manifestanten en Israëlische soldaten aan de grens van de Gazastrook. Dat kondigde het ministerie van Gezondheid van de enclave aan. Zeker 58 personen kwamen al om het leven. Ongeveer 2.771 anderen raakten gewond. Meer dan 1.370 van hen liepen schotwonden op. Dat blijkt uit een nieuwe balans van het ministerie van Gezondheid in Gaza. "Het loopt hier uit de hand", zegt VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers vanuit Gaza.

De Palestijnse Autoriteit (PA) eist een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Palestijnse diplomaat Saeb Erekat zei dat de PA bescherming eist voor het Palestijnse volk onder de Israëlische bezetting. Ook zal ze zich wenden tot het Internationale Strafhof in Den Haag vanwege de Israëlische nederzettingen. De Verenigde Staten openden gisteren hun ambassade in Jeruzalem. Op de Gazastrook lokte dat gewelddadig protest uit, waarbij Israëlische soldaten dus minstens 58 Palestijnen ombrachten.

Verhuis ambassade De zeventigste verjaardag van de staat Israël leidt al enkele weken tot zware onrust, maar daarenboven gooit ook de verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem vandaag olie op het vuur. De Verenigde Staten erkennen daarmee Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Dat zet kwaad bloed bij de Palestijnen, want zij zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige staat.

"Dreigt erger te worden" Ook de komende dagen verwachten we nog protesten en het dreigt zelfs alleen maar erger te worden, zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers. Hij is samen met zijn cameraploeg in Gaza. “De mensen zijn woedend omwille van de verhuis van de Amerikaanse ambassade, maar het is pas vandaag dat de Palestijnen de Nakba herdenken. Zeventig jaar geleden werden toen honderdduizenden Palestijnen uit hun land verdreven.”

