Gewapende man gijzelt even vrouw in Keulen

In een apotheek in het treinstation van Keulen heeft een gewapende man twee uur lang een vrouw gegijzeld. Het station werd ontruimd en afgesloten, maar intussen is de gijzeling afgelopen. De politie heeft de dader onder controle.

De dader zou bij de feiten zwaargewond geraakt zijn en wordt op dit moment gereanimeerd. Dat meldden de hulpdiensten. Ook de vrouwelijke gijzelaar zou lichtgewond zijn.

Geruchten over schoten en een rookbom werden door de ordediensten voorlopig niet bevestigd. De politie verspreidde via sociale media wel een oproep om "te wachten op officiële informatie en geen geruchten of speculaties te verspreiden".

Andere berichten maakten melding van een gewond meisje dat vanuit hetzelfde station werd overgebracht naar het ziekenhuis. Of dat incident verband houdt met gijzelneming is echter niet duidelijk.