Geviseerde democraten bieden weerstand aan Trump

De vier Amerikaanse congresleden naar wie president Donald Trump gisteren uithaalde op Twitter, noemen zijn tweets een afleiding van zijn falende beleid. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie.

Eerst zei Trump op Twitter dat ze moeten terugkeren naar hun land, hoewel maar één van de vier niet in de VS geboren is. Daarna zei hij, dat ze zich moesten verontschuldigen omdat ze verschrikkelijke dingen zouden gezegd hebben.

Eén van de vier vrouwen, Ilhan Omar, riep op om de afzettingsprocedure te starten tegen Trump, omdat hij volgens haar spot met de Amerikaanse grondwet.