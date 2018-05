Gevangenen Noord-Korea weer in VS

Drie Amerikanen die gevangen werden gehouden in Noord-Korea, zijn deze nacht op Amerikaans grondgebied geland. De mannen bedankten bij een tussenlanding in Alaska onder anderen president Donald Trump.



De drie mannen vlogen vanuit Noord-Korea mee met Mike Pompeo, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, die Kim Jong-un heeft ontmoet. Volgens de Noord-Koreanen was hun vrijlating een suggestie van Trump. Die bedankte Kim openlijk voor de vrijlating. Het laten gaan van de gevangenen zou een eerste voorwaarde zijn voor een ontmoeting tussen Kim en Trump. De Amerikaanse president zal de vrijgelaten gevangenen vandaag ontvangen in Washington.

"Bedankt Trump"

“Wij zijn zeer dankbaar dat de Amerikaanse overheid, president Trump, minister Pompeo en het Amerikaanse volk ons thuis brengen”, aldus een verklaring in Alaska, waar hun vliegtuig stopte om te tanken. “We danken God, en onze families en vrienden die voor ons en onze terugkeer hebben gebeden.”

Volgens de Amerikaanse regering zijn de drie mannen gezond en zijn ze onderweg in het vliegtuig medisch onderzocht. Het gaat om Koreaanse Amerikanen van wie twee werkten aan een universiteit in Noord-Korea. De derde man was een zendeling. Noord-Korea arresteerde hen de afgelopen jaren omdat ze zouden samenspannen tegen de overheid.